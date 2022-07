Interpellation d'un quinquagénaire pour un double meurtre présumé

La police avait été alertée peu avant 9h00 mardi et a découvert deux corps sans vie une fois arrivée sur place. Il s'agissait des cadavres d'un homme et d'une femme se trouvant dans une maison située Congostraat, dans la commune limbourgeoise. La police de la zone Carma (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen, Zutendaal) ainsi que le laboratoire judiciaire et le médecin légiste se sont rendus sur place. Un juge d'instruction a été désigné par le parquet du Limbourg pour une enquête pour meurtre. La police judiciaire (FGP) du Limbourg a été chargée de l'enquête.