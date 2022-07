Les violeurs face au détecteur de mensonges : les victimes peuvent toujours le demander, mais les suspects ne sont pas obligés d’accepter

En Belgique, le test polygraphique, plus communément appelé détecteur de mensonge, est utilisé environ 500 fois par an. Il est dans 70 % des cas utilisé dans le cadre d’enquêtes relatives à des violences sexuelles, selon des chiffres avancés par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Un arrêté ministériel est entré en vigueur ce lundi et affine un certain nombre de dispositions relatives à l’utilisation de ce dispositif.

"Les résultats du test polygraphique ne peuvent servir que pour renforcer la culpabilité d'un prévenu, mais également pour le disculper. Non seulement le procureur ou le juge d'instruction peut proposer un test polygraphique, mais les suspects, les victimes et les témoins peuvent également le demander eux-mêmes", explique Vincent Van Quickenborne. "Les personnes concernées par un test polygraphique doivent toujours donner leur consentement et peuvent refuser sans conséquences juridiques. Les statistiques montrent que 65 % des déclarations des participants étaient vraies et 15 % étaient fausses. Dans 20 % des cas, aucune conclusion n'a pu être tirée."

Le polygraphe est très souvent utilisé dans les cas de violences sexuelles et de violence intrafamiliale. "Ces affaires impliquent souvent une parole contre parole, et le polygraphe permet de faire avancer l'enquête. Mais un polygraphe ne peut jamais donner une réponse complète. Il est donc important qu'il ne puisse servir que d'élément de soutien à une enquête et que les droits de la défense soient strictement préservés. C'est ce que nous assurons avec cette nouvelle directive", précise le ministre.

Concrètement, un polygraphe ne détecte pas les mensonges, mais bien les changements liés au stress dans le corps. "L'instrument est composé de plusieurs dispositifs qui enregistrent la respiration, les mouvements, l'activité électrique, le rythme cardiaque et la pression sanguine. Les paramètres sont liés les uns aux autres pour découvrir la vérité de la réponse à chaque question. La recherche scientifique montre que la marge d'erreur est faible et que le polygraphe a raison dans plus de 90 % des cas", ajoute-t-il. "Afin d'éviter de tronquer les résultats, le magistrat veille à ce que les participants soient préalablement soumis à un test de dépistage d'intoxication à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments."