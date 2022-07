La Wallonie, particulièrement prisée des cambrioleurs

La crise sanitaire et les confinements successifs ont drastiquement fait diminuer le nombre de cambriolages en Belgique. De plus en plus de ménages s’équipent de dispositifs de surveillance, mais les effractions restent malgré tout trop fréquentes. Une étude publiée ce mardi par la compagnie d’assurances HelloSafe s’est basée sur des chiffres communiqués par la police fédérale et démontre qu’entre 2016 et 2020, quelque 158 cambriolages ont été comptabilisés chaque jour, soit environ sept par heure.

Les données clés de cette étude révèlent que la région wallonne compte pour près de 44 % des cambriolages depuis 2016. La situation est particulièrement problématique dans la province du Hainaut, qui a toujours été la province la plus visitée par les cambrioleurs, avec 8 985 effractions enregistrées, soit neuf de plus que dans la province de Luxembourg. "La Région bruxelloise est la plus sécuritaire du pays avec 7 004 cambriolages moyens annuels et 14,3 % des vols avec effraction", relève Astrid Roussel, responsable communication chez HelloSafe.

La crise sanitaire et les confinements successifs ont eu un impact sur le taux de cambriolages. Le Covid a ainsi fait baisser de 28 % le nombre de cambriolages par rapport à 2019, soit une baisse de 13 499 effractions. Les deux premières provinces du classement (Hainaut et Liège) se situent en Wallonie et représentent à elles seules 37,4 % des cambriolages au total.

"En matière de cambriolage, l'été est en général la saison la plus propice à ces crimes. Nous notons ainsi que l'hiver est la saison la plus propice aux cambriolages avec en moyenne 30,7 % des vols à effraction relevés de 2016 à 2020. Contrairement aux idées reçues, l'été enregistre 21,7 % des cambriolages et se positionne comme la saison la moins risquée pour les cambriolages sur ces mêmes années. Le mois de juin est le moins prisé des cambrioleurs avec une moyenne de 3 259 cambriolages, soit 6,6 % du total sur ces cinq années", ajoute Astrid Roussel.

HelloSafe émet ainsi une série de recommandations pour éviter toute mauvaise surprise. "La dissuasion passe aussi par votre extérieur. Élaguez régulièrement vos haies et buissons afin que votre maison soit toujours visible par le voisinage. Pensez à mettre au sol des graviers ou autres éléments qui empêcheraient des voleurs d'être discrets. L'éclairage extérieur automatique est aussi un bon allier pour dissuader des intrus de venir sur votre propriété. Enfin, ne laissez pas traîner de cartons d'objets de valeur reçus récemment devant chez vous afin de ne pas fournir d'informations à de potentiels cambrioleurs", ajoute-t-elle.

Il convient également de procéder à un inventaire de ses biens pour éviter toute mauvaise surprise en cas de vol. "On préconise de faire un inventaire de vos objets de valeur sans oublier d'indiquer les numéros de série et/ou les références. Scannez aussi vos factures et mettez-les à votre disposition sur un stockage en ligne par exemple, en cas de vol de votre ordinateur. Lister tous ses objets permet de faciliter les démarches d'indemnisation auprès de votre assureur, et surtout de pouvoir retrouver ses objets volés en cas d'une saisie de police chez des cambrioleurs", conclut Astrid Roussel.

En moyenne, le coût total à payer à la suite d’un cambriolage s’élève entre 3 000 et 4 500 euros, en comptabilisant les biens volés et les dégâts occasionnés.