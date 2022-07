Salah Abdeslam en isolement à la prison d’Ittre : quelles sont les conditions de détention du seul survivant du commando des attentats de Paris ?

Salah Abdeslam, condamné à la prison à vie dans le procès des attentats parisiens du 13 novembre 2015, a été transféré en Belgique ce mercredi et incarcéré à la prison d'Ittre, dans le Brabant wallon. Dans la perspective du procès, qui débutera réellement le 10 octobre après une audience préliminaire le 12 septembre, la justice souhaitait l'incarcérer dans la nouvelle prison de Haren mais l'établissement, toujours en cours d'aménagement, n'a pas encore été livré à l'administration pénitentiaire qui compte sur un accueil possible de ses détenus à partir du mois de septembre.

Deux semaines après sa condamnation à la perpétuité incompressible dans le procès des attentats parisiens (130 morts), Salah Abdeslam a été extrait hier entre 8 h et 8 h 30 de la prison de Fleury-Mérogis au sud de Paris par des gendarmes. Il a été conduit vers l’aéroport de Vélizy-Villacoublay d’où un avion a décollé pour la Belgique. Une fois arrivé sur le sol belge, le détenu a été conduit à la prison d’Ittre. Le fourgon qui le transportait est arrivé autour de 11 h 30.

Très peu d'informations filtrent sur ses conditions de détention. La prison d'Ittre dispose depuis 2016 d'une aile spécifiquement consacrée aux détenus radicalisés, ce qui explique ce choix d'établissement pénitentiaire. "La législation belge prévoit que l'on peut prendre des mesures de sécurité spécifiques pour des détenus comme Salah Abdeslam", assure Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire au sein du SPF Justice. "Chaque dossier fait l'objet d'une analyse préalable et le détenu va rencontrer le directeur de la prison locale pour décider du type de régime dans lequel il sera incarcéré, en se basant notamment sur sa santé psychologique."

Ce qui est certain, c'est que Salah Abdeslam fera l'objet d'une surveillance rapprochée et qu'il ne pourra à aucun moment entrer en contact avec d'autres détenus. Les conditions de détention seront proches de celles qu'il a connues en France. Il s'était alors insurgé d'être "traité comme un chien". Il était placé à l'isolement dans une cellule d'environ 9 m2, équipée d'une plaque chauffante, d'un réfrigérateur et d'une télévision. Il avait le droit de sortir 2 heures par jour, une heure le matin et une heure l'après-midi, soit dans la cour qui lui était spécifiquement réservée, soit dans une cellule avoisinante qui était dotée d'un rameur et d'un vélo d'appartement. Deux caméras scrutaient ses gestes en permanence, ce qui était contraire au droit français. Afin de remédier à la situation, un arrêté ministériel avait été voté en 2016 permettant ce type de surveillance. Au total, le coût de sa détention s'élevait à 430 000 euros par an.

La cellule radicalisation de la prison d’Ittre dispose d’une capacité maximale de 20 personnes. Le détenu radicalisé est seul au préau et dans sa cellule, et ne peut en théorie entrer en contact avec aucun autre détenu. Mohamed Abrini, condamné le 29 juin par la cour d’assises spéciale de Paris à la prison à perpétuité pour son rôle dans les attentats de Paris, a lui été transféré mardi en Belgique, a confirmé son avocat, Me Stanislas Eskenazi. Il est incarcéré dans une autre prison que celle d’Ittre.