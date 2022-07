Un jeune conducteur sans emploi fait un tout droit dans un rond-point, la Justice lui réclame 16.000 € avant… d’annuler l’amende

Le tribunal de police du Hainaut, division Mons, vient d’annuler une amende record que le parquet voulait infliger à un jeune conducteur poursuivi pour intoxication alcoolique.

Une loi récente permet au ministère public de fixer un montant compris entre 1 600 et 16 000 euros. Le parquet du Hainaut avait tapé au plus haut : 16 000 euros.

Dans ce jugement que La DH a pu lire, le tribunal de police qualifie la somme de "totalement disproportionnée", et l'annule, tout simplement.

Kevin (le prénom a été modifié) a dû s'étrangler, le 21 mai 2021, quand il a reçu, dans la boîte aux lettres, ce courrier provenant du parquet de Mons.

L’été précédent, le jeune conducteur, domicilié à Boussu, avait abîmé sa voiture alors qu’il circulait seul, la nuit, dans l’avenue Guibal-et-Devillez, pas loin des Grands Prés, à Mons. Aucun autre véhicule n’était impliqué, personne n’avait été blessé.

Cela se passait dans la nuit du 13 juillet 2020. Il était 1 h 20. La Renault Clio avait roulé tout droit dans le rond-point.

Au vu des circonstances, les policiers avaient soumis Kevin au test de l’haleine. Le Dräger avait mesuré le taux d’alcool à 0,81 mg/l d’air alvéolaire expiré. L’équivalent d’1,85 gramme d’alcool par litre de sang.

À la demande du parquet, les intervenants avaient retiré son permis pour la durée de 15 jours. Kevin était informé aussi qu’il devait s’attendre à ce qu’il y ait des suites.

Pour faciliter le traitement des dossiers et désengorger les tribunaux, la loi, depuis l’an passé, permet au ministère public d’adresser directement au contrevenant un ordre de paiement dont il fixe lui-même le montant, le minimum étant de 1 600 euros.

Dans le cas d’espèce, le parquet avait retenu 16 000 euros.

L'avocat Christophe Redko était très étonné. "Je n'avais encore jamais vu un tel montant : seize mille euros ! Quand le client m'a montré l'ordre de paiement qu'il venait de recevoir, je me suis demandé si le magistrat du parquet qui traitait le dossier se rendait compte de ce qu'une telle somme représente pour un jeune qui commence dans la vie et peine à trouver du boulot."

La loi date du 28 novembre 2021. Elle est appelée "loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme". Les deux mots qui importent se trouvent à la fin : "plus rapide et plus ferme".

Pour Me Redko, c’est là que se trouvent des dangers auxquels le justiciable se doit d’être particulièrement attentif.

"Cette loi a prévu la possibilité de contester le montant, détaille l’avocat. Mais vous devez porter vous-même l’affaire devant le tribunal de police, ce qui n’est possible si vous n’exercez pas votre recours dans les délais impartis : si vous laissez passer le délai, le montant devient définitif."

Kevin a contesté les 16 000 euros devant le tribunal de police de Mons. Qu’allait décider le juge ? Allait-il obliger le jeune conducteur à payer l’équivalent de nombreux mois de salaire ou d’allocations de chômage ?

Dans ce jugement inédit, le tribunal a tranché, de façon très claire. "Le montant de 16 000 euros est totalement disproportionné à la gravité des faits". En conséquence, le tribunal déclare l'ordre de paiement "non avenu" et décide, tout simplement, de l'annuler.

Christophe Redko constate que s'il n'avait pas déposé son recours, Kevin devait sortir 16 000 euros de sa poche "bien que la justice ait finalement considéré que l'ordre de paiement était illégal".

"C’est le système belge dans toute sa splendeur, poursuit l’avocat. Le système permet qu’un ordre de paiement devienne définitif, bien qu’il soit totalement disproportionné, si le justiciable ne réalise pas son recours dans les délais impartis."

Or ces délais sont relativement courts, relève Me Redko. "De plus, l'ordre de paiement ne vous arrive pas par recommandé, mais par courrier ordinaire qui peut s'égarer ou qu'on peut concevoir que vous ne lui prêtiez pas toute l'attention voulue."

Kevin n'en a pas forcément fini avec la justice. Si les 16 000 euros sont annulés, Christophe Redko rappelle que "le parquet, tout-puissant en la matière, peut lui adresser un nouvel ordre de paiement d'un montant moins élevé, ou bien lui proposer une transaction ou encore le citer directement devant le tribunal de police".