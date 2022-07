Canicule: que risquez-vous si vous vous baignez dans une zone sauvage?

Il va faire chaud, très chaud ces prochains jours et les lieux de baignade vont être pris d’assaut. Il risque de ne pas y avoir assez de place pour tout le monde et la tentation d’aller se baigner dans des zones sauvages sera grande.

Mais attention, l'accès à ces zones peut comporter des risques insoupçonnés et tout contrevenant s'exposera à une amende de 350 euros. "Des contrôles seront régulièrement menés, en collaboration avec des partenaires externes comme la division Nature et Forêts du Service public Wallonie", explique la police fédérale. Chaque année, de nombreux accidents surviennent dans des zones interdites.



Une attention particulière est portée aux carrières, qui comportent de nombreux risques, pas toujours perceptibles des baigneurs. "Il est strictement interdit de plonger et de nager dans les anciens trous de carrière remplis d'eau, dans les canaux et cours d'eau, sauf dans le cadre d'un club officiel, dont les activités sont agréées et reconnues par u ne fédération sportive", met en garde la police fédérale.