Le feu détruit des pans de réserve naturelle à Oudsbergen dans le Limbourg

Un incendie s'est déclaré mardi après-midi dans une zone naturelle et boisée située dans les environs de la Zavelstraat, à Oudsbergen (province de Limbourg).

Les pompiers de Maaseik, qui luttent toujours contre le feu, ont demandé des renforts aux postes voisins. Le feu sévit dans la réserve naturelle située sur le territoire de la commune limbourgeoise d'Oudsbergen. Les flammes se sont propagées rapidement sur un hectare.

Les campings et les zones dédiées au bivouac ne sont pas menacés. La police locale et l'Agence flamande pour la nature et les forêts demandent aux badauds de rester à l'écart du site afin de faciliter le travail des services d'urgence.