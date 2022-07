Un Belge interpellé en Espagne pour avoir blanchi des millions d'euros de contrebande

Un complice présumé a également été interpellé. Ces interpellations ont pu être réalisées après une enquête de deux ans menée conjointement par la police nationale espagnole (Policía Nacional) et la police judiciaire fédérale belge (DGJ), avec le soutien d'Europol. L'opération menée le 23 juin est la suite directe d'une première investigation policière réalisée le 26 janvier à Anvers, avec la perquisition de plusieurs habitations. Grâce à cela, la DGJ a pu mettre la main sur un grand nombre d'informations bancaires et financières. Leur analyse a conduit à l'identification du suspect, considéré comme le chef d'une organisation criminelle.

L'organisation aurait fourni de l'aide à différents réseaux de trafic de drogue pour le blanchiment d'argent, notamment, via l'achat de voitures de luxe. L'argent de la drogue était d'abord récolté en Belgique, avant d'être utilisé en Europe pour l'achat de véhicules de luxe dont la valeur dépasse les 100.000 euros. Ensuite, ces véhicules étaient acheminés dans d'autres pays européens où ils étaient loués et, finalement, vendus.

Durant les deux années d'investigation, les services de police ont saisi des avoirs criminels d'une valeur estimée à 2,3 millions d'euros. Lors de l'intervention du 23 juin, les policiers ont également mis la main sur quatre armes à feu.

La justice belge a demandé l'extradition de son ressortissant arrêté à Marbella. Selon le parquet d'Anvers, il s'agit d'un homme de 45 ans.

Le parquet d'Anvers a d'ailleurs confirmé mercredi qu'il s'agit d'un volet annexe de l'enquête sur laquelle il avait communiqué en début d'année. Dans ce dossier, une organisation criminelle avait été interpellée après avoir importé près de onze tonnes de cocaïne via le port d'Anvers. La figure de proue de cette organisation, un homme de 28 ans originaire de Brecht (province d'Anvers), aurait d'abord, lui aussi, dirigé les opérations depuis Marbella. Les contrebandiers ont, notamment, bénéficié de l'aide de dockers corrompus pour faire passer la drogue dans le port. L'enquête a également révélé un mode opératoire pour le blanchiment d'argent. Des fonds criminels étaient investis dans des entreprises de transport, de construction et de marketing, ainsi que dans l'immobilier, des véhicules et des produits de luxe.

L'arrestation du Belge de 45 ans à Marbella et l'enquête qui l'accompagne sont importantes pour avoir un aperçu de la situation globale, affirme le parquet.

L'opération de la Policía Nacional et de la DGJ a reçu le soutien du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol, ainsi que le soutien financier de la Plateforme européenne multidisciplinaire contre les menaces criminelles (EMPACT), a indiqué Europol.