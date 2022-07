Arnaque à l'iPhone: il achète un nouveau téléphone à la Fnac et revient... avec un bout de carrelage

Un homme s'est rendu à la Fnac d'un centre commercial pour offrir un beau cadeau à sa femme: un iPhone 13 d'une valeur de 859€. Il vérifie que le téléphone est toujours sous scellé avant de se rendre à son domicile.

Cependant, au moment d'ouvrir la boite, sa compagne se rend compte du problème: l'iPhone a été remplacé par un morceau de carrelage avec les bords arrondis pour prendre la forme de l'objet !

L'acheteur retourne à la Fnac pour faire part de l'arnaque dont il a été victime. On lui signale alors qu'un individu se serait fait rembourser, le matin même, un iPhone 13 qu'il avait acheté en cash sur place: "Au niveau du poids de la boîte, ça correspondait et il y avait toujours les scellés. Il n’y a pas plus de contrôles que ça sur les retours", explique la victime de l'arnaque au journal Le Parisien.

Après plus d’une heure d’attente et la vérification de ses papiers d’identité, il a finalement pu récupérer un nouvel iPhone: "Si je témoigne, c’est pour prévenir les gens, qu’ils vérifient leurs achats car c’est vraiment l’ascenseur émotionnel", affirme-t-il.

De son côté, la direction de la Fnac a décidé de porter plainte. Une enquête à été ouverte.