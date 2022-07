Gare à l'arnaque, ce magasin en ligne n'existe pas : "Les commandes dépassent souvent les 500 euros"

Depuis plusieurs mois, les consommateurs sont nombreux à s'être fait avoir. Le beau temps est là et beaucoup ressentent l'envie d'aménager leur terrasse ou extérieurs. Ainsi, un site de jardinage qui se veut belge affiche des prix qui battent toute la concurrence. Mobiliers de jardin, tondeuses, pellets... le choix d'articles est varié. Problème, ce site n'est rien de plus qu'une arnaque. Les produits n'existent pas et les clients ne recevront jamais leur commande. En effet, nos collègues de RTL Info ont mené l'enquête après que Sudinfo ait dévoilé la supercherie.

Sur le site en question du nom de "Izi jardin", une adresse est renseignée, celle du centre commercial les Grands Prés à Mons, avec la phrase : " Nous sommes là pour vous aider ". Bien évidemment, sur place, aucune trace dudit magasin. Selon Medhi, l'un des agents de sécurité du site interrogé par nos confrères, près de 100 clients se seraient déjà manifestés. "Ils ne peuvent qu'être dépités. On donne des adresses alors qu'il s'agit d'arnaques. Ce magasin n'existe pas dans la galerie".

De fait, fournir une adresse belge renvoie l'idée d'un magasin sérieux et incite les clients à faire confiance. Une usurpation d'adresse, ni plus ni moins, contre laquelle les Grands Prés ont déposé plainte auprès des forces de l'ordre. Toutes les personnes ayant été victimes de cette arnaque sont également invitées à se manifester, d'autant plus que selon les dires du directeur du centre commercial, les montants des commandes s'élèvent à chaque fois à plusieurs centaines d'euros. " Ce sont des produits de jardinage qui coûtent d'office une centaine d'euros (...) ce sont souvent des commandes qui dépassent les 500 euros", a expliqué Thomas Cornil à RTL Info.

Pour éviter ce genre de mésaventure, les autorités conseillent de vérifier sur le web les avis d'autres clients et de penser à évaluer le score de confiance du site en question.