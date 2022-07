Un drame évité de justesse dans un camp scout en Flandre: une jeune fille fait une lourde chute de trois mètres

Un jeu nocturne a pris une drôle de tournure la nuit dernière dans un camp scout à Loppem, en Flandre-Occidentale. Alors que plusieurs jeunes s'amusaient lors de cette activité, une fille de 19 ans est tombée dans un fossé de trois mètres de profondeur. Une lourde chute, comme le rapportent nos confrères du Nieuwsblad, qui a obligé les secours à intervenir d'urgence sur place. Si la jeune fille était toujours bien consciente après avoir chuté, elle était incapable de bouger et encore moins de sortir par ses propres moyens du fossé. Ses amis ont donc dû appeler les urgences.

"Elle a fait une vilaine chute d’environ trois mètres. Le canal était complètement sec et le sol était assez dur. Il s’agit donc d’une chute grave", ont rapporté les pompiers à nos confrères. "Nous devions être attentifs aux éventuelles lésions vertébrales du dos et du cou. Elle a été soulevée par la civière et ramenée au sol. Là, les services médicaux d’urgence se sont occupés d’elle".

Son état de santé n'a pour l'instant pas été communiqué.