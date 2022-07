Accueil Actu Faits divers Les pépites de l’arrière-pays : Furnes, un vrai petit bijou historique qui vit toute l’année du tourisme Tout au long de l’été, à la découverte de six pépites dans l’arrière-pays de la Côte. Weymeels Elodie

En sortant vers Coxyde depuis l'E40, au loin, des tours historiques attirent le regard. "Et les touristes", confirme Michael Lemenu, le responsable de l'office du tourisme de Furnes, petite ville de 12 000 habitants qui accueille plus de 100 000 visiteurs par an ! Il faut dire qu'elle a tout pour elle. Alors que ses voisines ont été largement détruites...