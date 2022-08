Une alerte à la bombe a été lancée mardi après-midi dans l'entreprise de fabrication d'essuie-glaces Bosch à Tirlemont, a fait savoir l'administration communale. La société et ses voisines ont été évacuées et les rues environnantes fermées au trafic. Les autorités communales demandent d'éviter la zone. La police et les pompiers sont sur place et fouillent le bâtiment.