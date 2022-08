Quand Abdelkader Belliraj rencontrait al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda tué dimanche dernier

Grâce royale au Maroc pour Abdelkader Belliraj, sa peine ramenée de la perpétuité à 25 ans de prison

Abdelkhader Belliraj, dont la journaliste française Agnès Bensimon rappelle (nos éditions de mercredi) le rôle central dans six assassinats terroristes, dont plusieurs à caractère antisémite, perpétrés en Belgique entre 1988 et 1989, dont celui du grand médecin de l’Hôpital Erasme Joseph Wybran, et que la justice marocaine avait condamné à perpétuité le 27 juillet 2009 dans le cadre d’un des plus célèbres procès antiterroristes du Maroc, vient de bénéficier d’une grâce royale, annonce le média marocain en ligne « Le Desk », évoquant des « sources concordantes ».