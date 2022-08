Un homme vole une voiture à Merksem avec un enfant sur la banquette arrière

L'homme a fait sortir l'enfant de la voiture un peu plus loin, avant d'être interpellé quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre. Les faits se sont déroulés jeudi soir sur la Bredabaan. Un homme est sorti de sa voiture quelques minutes pour aller acheter de quoi manger pendant que son fils dormait à l'arrière. Un passant en a profité pour dérober le véhicule. Ce n'est qu'un peu plus loin que l'individu a sorti le garçonnet de la voiture.

Le petit garçon a rapidement retrouvé son père, pendant qu'une patrouille d'intervention s'est lancée à la poursuite du véhicule volé. Après une petite course-poursuite, la voiture a pu être immobilisée à Schoten. La police a interpellé le voleur, âgé de 39 ans, qui a blessé un agent lors de l'intervention. L'individu est connu de la justice et était signalé pour non-respect des règles liées à son bracelet électronique.