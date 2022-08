Accueil Actu Faits divers Le "spoofing", la nouvelle arnaque dont vous devez vous méfier Des milliers de personnes se font chaque année voler leurs données bancaires. Elioth Salmon ©Shutterstock

L‘écrasante majorité des arnaques en ligne ciblent vos données bancaires. Elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus élaborées. L’une des plus utilisées est le "spoofing", anglais pour "usurpation...