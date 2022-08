Accueil Actu Faits divers "Toi, tu n’as pas d’ordre à me donner": un ouvrier communal viré pour un banal incident de parking Un ouvrier communal viré après un incident idiot pour une place de parking. Gilbert Dupont ©Bernard Demoulin

Petite cause, grands effets… réellement dramatiques pour cet ouvrier communal d’un CPAS situé en région bruxelloise. Le voilà licencié à la suite d’un incident, banal et stupide, pour une place de parking. En se garant là où il en avait pris l’habitude, il gênait. On lui a donc demandé de déplacer son...