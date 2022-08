Anvers: le plus grand immeuble de la ville en feu, les pompiers en nombre sur place

De gigantesques flammes sont visibles ce jeudi soir dans le centre d'Anvers. En cause: un important incendie qui s'est déclaré dans un gratte-ciel. Plus précisément, la "Boerentoren" (tour des Paysans en français). Il s'agit du plus haut immeuble de la ville.

Les pompiers se sont rendus en nombre pour faire face au brasier. A l'heure qu'il est, ils indiquent que tout est sous contrôle. Le feu a démarré dans une annexe de la tour, qui fait partie de sa structure.

Heureusement, la tour haute de 96 étages étant en rénovation, elle était vide.

Un message BE-Alert a été envoyé aux riverains et aux passants. Il est demandé d'éviter le secteur, afin de ne pas encombrer le travail des secours.