Accueil Actu Faits divers "Une fois les bombes activées, j’ai commencé à paniquer": Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, raconte son 22 mars à Zaventem "L’homme au chapeau" a expliqué les circonstances de l’attentat qui a fait seize morts. J. La. Journaliste Police et Justice ©Photo News

On le sait : la cellule terroriste qui a commis les attentats le 22 mars 2016 projetait d’abord de frapper plus tard et ailleurs, sans doute lors de...