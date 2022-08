Stijn et Frank étaient amoureux de la même femme. La jalousie a poussé Stijn à commettre l'irréparable avant de tout avouer à la femme de Frank. Un crime passionnel qui secoue la Flandre.

"Je viens de tuer ton mari", "Désolé pour tout": Stijn tue Frank, puis l'avoue à sa femme et l'annonce sur Facebook

Tout le quartier du centre d'Exaerde, près de Lokeren, était sous le choc ce lundi après que Stijn, amoureux d'une certaine D., a tué Frank, le mari de cette dernière. Tous deux provenaient du même quartier et aimaient la même femme, selon un récit du Laatste Nieuws.

Frank, âgé de 42 ans, et sa femme étaient mariés et avaient deux enfants. Il y a peu, l'épouse s'était mise à avoir des doutes sur sa vie de couple avec son compagnon, un agent immobilier, et avait mis fin à leur relation. En juillet, elle avait rencontré Stijn, qui est tombé amoureux d'elle.

Après quelques temps, D. avait finalement décidé d'accorder une nouvelle chance à Frank, et était donc retournée vivre avec son mari. Mais cette rupture, Stijn ne l'a pas supportée. Ce dernier est alors parti à la recherche de Frank, qui a pour habitude de promener son chien dans un parc, dans le centre d'Exaerde.

Comme l'expliquent nos confrères de HLN, la rencontre entre les deux hommes, qui a eu lieu ce lundi, a débouché sur une fusillade. Stijn a tiré trois coups de feu, à bout portant, blessant Frank à la tête. Ce dernier est tombé dans l'étang du parc et est décédé de ses blessures à l'hôpital, après avoir été pris en charge par des ambulanciers.

Aussitôt l'irréparable commis, Stijn s'est empressé de se rendre chez D., raconte le quotidien flamand. En arrivant chez elle, où il a forcé la porte pour rentrer, il lui a annoncé la terrible nouvelle: "Je viens de tuer ton mari". D. s'est alors mise en sécurité et a appelé la police. Pendant que Stijn s'était enfermé dans la maison, il a pris le temps de publier sur Facebook un message disant: "Désolé pour tout", avant de se rendre quelques heures plus tard à la police.