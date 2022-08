Un Belge agressé et laissé pour mort dans un célèbre festival de musique hongrois

Le 12 août dernier, alors qu'il était à Budapest pour venir voir Stromae au festival de musique Sziget, un homme d'affaires belge a vécu une très mauvaise soirée. Les médias hongrois ont en effet rapporté que l'homme, père de famille, a été violemment agressé par un jeune festivalier et laissé pour mort sur les lieux.

Nos confrères de Het Laatste Nieuws ont obtenu les images de l'agression. On y voit un jeune homme traîner le Belge par terre et s'acharner sur lui en le rouant de coups de pied et de poing au niveau de la tête. Alors que plusieurs festivaliers filment la scène, deux hommes tentent d'empêcher l'agresseur de continuer, et reçoivent eux aussi des coups. Entre-temps, le Belge, complètement étourdi, essaie de s'éloigner mais son agresseur le rattrape et se jette sur lui. La victime s'écroule alors au sol, inconsciente. L'auteur des coups s'éloigne ensuite, laissant le Belge pour mort.

Prévenue par la sécurité du Sziget Festival, la police a mené l'enquête pour retrouver l'agresseur. Un jeune Hongrois de 23 ans a finalement été arrêté une semaine plus tard, et poursuivi pour "lésions corporelles graves". Un deuxième jeune, âgé de 24 ans, est quant à lui soupçonné d'être complice de l'agression.

Selon The Budapest Herald, la victime belge aurait bousculé la copine de l'agresseur, ce qui aurait provoqué le passage à tabac. Le Belge, marié à une Hongroise et père de deux enfants, a été hospitalisé suite aux faits et opéré. "Son rétablissement sera long", précise le média hongrois.