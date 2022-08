Accueil Actu Faits divers Gare aux arnaques à l’investissement sur du vin ou à l’achat : "Vous ne récupérerez jamais votre argent" Ils gardent votre vin dans leur cave puis s’évaporent ou vendent de faux grands crus. Ponciau Sébastien ©Shutterstock

L'autorité belge des services et marchés financiers, la FSMA, met en garde contre des offres frauduleuses d'investissement dans le vin. "Le principe reste toujours le même : après avoir cliqué sur une publicité sur les réseaux sociaux, vous êtes contacté par téléphone par un démarcheur qui vous propose des offres de placement dans le vin et vous invite à consulter une plateforme d'achat et vente de grands crus." Les sociétés proposent ensuite au client d'acquérir les bouteilles...