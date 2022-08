"Il y a des gens qui se battaient sur le parking": c'était la pagaille après le Grand Prix de Spa - Francorchamps (VIDEO)

Environ 100.000 personnes ont participé ce week-end au Grand Prix de Spa-Francorchamps. Evidemment, pour ce genre d'événement, mieux vaut ne pas être presser pour sortir des parkings avec sa voiture.

Nos confrères de RTL relaient ce dimanche soir plusieurs témoignages de personnes qui ont particulièrement mal vécu la situation.

"Nous sommes arrivés à la voiture à 17h05. Il est 20h57 et voilà qu'on sort simplement du champ. On a payé 16 euros par jour pour pouvoir se garer. Les deux jours c'était compliqué. Vendredi et samedi c'était compliqué, mais aujourd'hui c'était catastrophique. Il y a des gens qui se battaient sur le parking parce qu'ils n'en pouvaient plus. On nous a laissés là sans explication. Là on est toujours dans les bouchons. On attend", confie ainsi une personne.

Une autre commente également: "Un scandale à Francorchamps! Quatre heures pour sortir d'un parking et toujours à l'arrêt à la même place!"

Nos confrères ont également partagé une vidéo qui illustre la situation sur place.

A noter que ces désagréments sont évidemment prequ'inévitables dans ce genre d'événement qui draine des centaines de milliers de gens.