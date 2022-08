Au tribunal d'Anvers, un Britannique a été condamné à 4 ans de prison pour le trafic de 41 kilos de cocaïne

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné, mardi, à quatre ans de prison et à une amende de 20.000 euros un ressortissant britannique de 44 ans, Colin C., qui avait été arrêté en février de cette année avec plus de 40 kilos de cocaïne à bord de sa voiture.

Il a prétendu qu'il ignorait qu'il transportait de la drogue. Le tribunal ne l'a pas suivi sur cette voie. Le 23 février dernier, la police a contrôlé à Wuustwezel une Peugeot venant des Pays-Bas. Le chauffeur, Colin C., s'est comporté de manière nerveuse et a eu beaucoup de mal à ouvrir sa valise. La police y a trouvé une boîte en carton contenant 41 kilogrammes de cocaïne, d'une valeur marchande de plus d'un million d'euros.

Colin C. a déclaré que quelqu'un lui avait demandé d'apporter le paquet des Pays-Bas en Belgique, en échange de 2.000 livres sterling. Il devait le livrer à la gare centrale d'Anvers. Il avait besoin de cet argent car il disait avoir des dettes de jeu. Il a soutenu qu'il ne savait pas ce que contenait le paquet.

Selon le procureur, il ressortait des relevés de son téléphone portable qu'il était actif depuis un certain temps en tant que passeur de drogue, avec pour devise 'Get rich or die trying", que l'on peut traduire par "Réussir ou mourir".

Il avait des contacts avec un certain "Donald Trump", le nom de code d'un détenu qui pourrait également être lié à un autre Britannique arrêté pour trafic de drogue aux Pays-Bas et en Belgique. La cohérence des messages montrait qu'ils étaient en contact avec le même groupe de personnes, créant ainsi une association.

La défense du prévenu n'a pas contesté l'importation de la cocaïne, mais bien le fait qu'il faisait partie d'un groupe de trafiquants. Son avocat a fait valoir que Colin C. avait été naïf et qu'il était surtout intéressé par l'argent. Il avait demandé une peine avec sursis afin que son client puisse retourner en Angleterre pour s'occuper de son père et de ses enfants. Le tribunal ne l'a pas suivi et a imposé une peine ferme de quatre ans au Britannique.