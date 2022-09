Recherché pour avoir renversé deux gendarmes en France, un escroc britannique a été arrêté en Belgique!

L’escroc britannique Robert Hendy-Freegard, a été arrêté ce vendredi soir en Belgique, a indiqué la police fédérale. L'homme a été interpellé par la police autoroutière de Gand, peu avant 17h à Grand-Bigard, près de Bruxelles, sur l'autoroute E40, a précisé à l'AFP une porte-parole de la police fédérale, confirmant une information de la chaîne française BFMTV. Nos forces de l'ordre ont procédé à un contrôle de son véhicule, qui était signalé comme recherché.

En effet, le 25 août dernier Robert Hendy-Freegard a blessé deux gendarmes français lors d'un refus d'obtempérer. Les agents étaient venus à son domicile dans le cadre d'un contrôle vétérinaire. Le quinquagénaire et sa femme tiennent un élevage canin dans à Vidaillat (Creuse). Arrivé chez lui en voiture alors que le contrôle avait déjà commencé, Robert Hendy-Freegard, a renversé deux agents, lorsqu'ils lui ont demandé ses papiers. L'un a d'eux subi plusieurs fractures au visage.

Il a ensuite disparu sans laisser de trace. Les gendarmes avaient alors rapidement identifié le suspect. Robert Hendy-Freegard, est un escroc bien connu au Royaume-Uni pour s’être fait passer pour un agent des services secrets anglais et avoir escroqué plusieurs personnes. Le documentaire Netflix "The puppet master", qui décrit la manière dont les escrocs manipulent leurs victimes, serait d'ailleurs basé sur son histoire. L’identité de sa femme correspond d’ailleurs à celle présentée comme la dernière victime en date dans la série documentaire et recherchée par ses enfants.

Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, l'homme a été retrouvé par la police de Flandre orientale et a été arrêté vendredi à Grand-Bigard. Un dispositif de grande ampleur avait été mis en place pour le retrouver. Il sera déféré devant un juge d'instruction avant que la chambre du conseil ne se prononce sur son transfèrement en France. Une enquête est ouverte pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique.