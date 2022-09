Un chauffard tentant d'échapper à la police fait plusieurs blessés à Toulouse

Vers 6h20, l'automobiliste a tenté d'échapper à un contrôle policier après avoir commis plusieurs infractions de roulage. Dans sa fuite, il a heurté un autre véhicule et percuté plusieurs piétons. Trois persones ont été grièvement blessées, et six autres plus légèrement. Le chauffard a pu être interpellé par la police qui l'a placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.