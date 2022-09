Accueil Actu Faits divers Trois meurtres à l'insuline et six tentatives à la maison de repos: une affaire qui rappelle celle de Frédéric V., l'infirmier namurois "ange de la mort" Il a tué et tenté de tuer des résidents à l'insuline Il disait qu'il voulait abréger les souffrances. Sébastien Ponciau ©D.R./shutterstock

Trois meurtres et six tentatives de meurtre ont été commis dans une maison de repos de la ville d’Oostrozebeke, en Flandre occidentale. Les victimes ont été empoisonnées à l’insuline. Si les meurtres ont cessé, aucun auteur n’a pour l’instant été identifié. Le premier cas a eu lieu début juillet 2020. Pendant environ un an, plusieurs résidents du centre de soins résidentiels de...