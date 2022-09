"Le zoo, c'est à partir du 10 octobre": les avocats de la défense révoltés par les boxes des accusés au procès des attentats de Bruxelles

"Le zoo c'est à partir du 10 octobre, et avec des véritables êtres humains", a commenté Me Courtoy. "Si c'étaient des animaux qu'on avait mis dans ces cages, Gaia les aurait déjà fait abattre."

Concernant M. Farisi, on est "au-delà de l'écoeurement", "il a été faussement accusé", il a été libéré il y a plus de six ans et maintenant, "la veille du procès, on vient le mettre dans une cage".

"C'est une question d'honneur. Voulez-vous être la présidente qui aura présidé le zoo d'Anvers?", a interrogé Me Courtoy.

Me Carrette, qui représente Ibrahim Farisi, s'est joint aux arguments de ses confrères, rappelant que son client avait déjà comparu libre et s'était donc déjà retrouvé avec des avocats, et des parties civiles, dans des lieux communs lors d'interruptions, sans qu'il n'y "ait le moindre pas de travers".