Le Bureau du parlement wallon n'a pris "aucune décision radicale" contre son greffier, visé par une plainte pour harcèlement

"Aucune décision radicale" n'a été prise par le Bureau du parlement wallon contre Frédéric Janssens, le greffier de l'institution, dans la tourmente après le dépôt d'une plainte pour harcèlement et l'ouverture d'une information judiciaire, a indiqué le président de l'assemblée, Jean-Claude Marcourt (PS), au terme d'une réunion qui aura duré près de 5 heures. "Le Bureau s'est réuni en urgence ce mardi matin pour examiner la situation et évoquer les différents points relatés par la presse. Il a ensuite entendu le greffier qui s'est expliqué et s'est engagé à fournir toutes les informations nécessaires", a expliqué M. Marcourt.

"Le Bureau, qui a constaté que certains faits dataient de la législature précédente, souhaite améliorer l'efficience et la transparence de l'assemblée. Il a aussi répété son exigence de la bonne gestion des deniers publics et sa volonté d'apaiser le climat social" en rencontrant le personnel "pour que le greffe retrouve une ambiance de travail sereine", a poursuivi le président du parlement.

"Le Bureau va poursuivre l'instruction dans les meilleurs délais, et même dès jeudi. Il ne voit pas de raison de prendre de décision radicale", a-t-il encore indiqué.