Une fillette étranglée par un autre enfant avec une peluche Huggy Wuggy: "Quel parent donne ce genre de jouet à son enfant?"

La petite Lisa, trois ans, se souviendra longtemps de ses vacances familiales en Italie. Mais pas pour un souvenir heureux: la fillette a été étranglée par un autre enfant sur une aire de jeux, racontent ses parents à Het Laatste Nieuws. Le plus frappant est que le garçon de six ans qui a agressé Lisa l'a étranglée avec une peluche Huggy Wuggy.

"Notre fille est une enfant très joyeuse, sociale, qui aime jouer. Elle n'est pas du tout timide", explique Stef, le papa de la fillette. C'est pourquoi les parents l'avaient laissée jouer avec d'autres enfants sur une aire de jeux durant leurs vacances, tout en gardant un œil sur elle. "Malheureusement, il a fallu que nous soyons distraits quelques secondes pour qu’un petit garçon tente de l’étrangler avec une peluche Huggy Wuggy, lorsqu’elle tentait de sortir du toboggan. Le garçon l’a tenue si fermement autour de son cou que Lisa n’arrivait même pas à appeler à l’aide. Cela a dû durer 5 à 10 secondes, après quoi le garçon n’a plus eu de force pour la maintenir", poursuit Stef.

Lorsque ses parents sont arrivés près d'elle juste après l'agression, Lisa avait le cou tout rouge et ils ont tout de même décidé de se rendre chez le médecin.

Huggy Wuggy envahi l'univers des enfants

Le papa de Lisa, choqué par ce qu'il s'est passé avec sa fille, s'inquiète surtout du fait que le garçon a étranglé sa fille avec sa peluche Huggy Wuggy. Un personnage qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois, tant les parents et les enseignants se tracassent de l'impact qu'il a sur les jeunes enfants. Issu d'un jeu vidéo pour adulte, Huggy Wuggy a envahi l'univers des enfants via des vidéos TikTok et Youtube.

"Dans des vidéos, Huggy Wuggy menace de tuer les téléspectateurs. Il leur chante une chanson dans laquelle il invite les enfants à le serrer dans leurs bras jusqu'à la mort et explique avoir des dents acérées qui les saigneront. Il les menace de les poursuivre et de les retrouver partout où ils iront. C'est un personnage de film d'horreur qui n'a rien à faire dans l'univers des enfants", alertait, il y a plus de quatre mois, la neuropsychologue Lizette Anguiano. "Il y a des enfants qui développent des réactions très fortes et irrationnelles", ajoutait-elle dans la DH.

"Quel parent donne ce genre de peluche à son enfant?", s'interroge aujourd'hui Stef, déplorant l'ignorance de certains parents qui ne voient en Huggy Wuggy qu'une peluche inoffensive: "Il est possible qu’ils ne connaissent tout simplement pas qui est ce personnage, toutefois ces produits doivent impérativement être interdits. Le petit garçon de six ans avait une peluche Huggy Wuggy et a tenté d’étrangler ma fille avec. A-t-il voulu copier une vidéo qu'il a vue sur YouTube?".