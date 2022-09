Christian Quesada, l'ancien champion de l'émission "les 12 coups de midi", de nouveau incarcéré

L'ancien champion de l'émission "Les 12 coups de midi" a été arrêté et incarcéré à Perpignan.

Christian Quesada, l'ancien champion de l’émission "Les 12 Coups de midi" a été placé en détention au centre pénitentiaire de Perpignan car il n'aurait pas respecté certaines des obligations assorties à sa liberté conditionnelle, explique le quotidien Midi Libre.

L'homme âgé de 58 ans était connu du public pour avoir remporté 809 392 euros et 200 000 euros de cadeaux grâce à ses 192 victoires aux "12 Coups de midi", le jeux télévisé présenté par Jean-Luc Reichmann. Mais quelques mois plus tard , l'homme est rattrapé par différentes plaintes l'accusant de pédophilie ainsi que des preuves de pédopornographie. Il avait ainsi été condamné à trois ans de prison ferme en 2020 pour "corruption de mineures", détention et diffusion d’images pédopornographiques.

Après avoir obtenu une libération conditionnelle en 2021, Christian Quesada était contraint de respecter un suivi socio-judicaire impliquant notamment une interdiction de fréquenter des mineures. Faute d'avoir respecté cette obligation, le juge d’application des peines a décidé de le placer à nouveau en détention.

Pour le moment, l'enquête ne révèle pas de nouvelle infraction.