France: un chasseur sera jugé pour avoir tué un jeune homme qu'il avait pris pour un sanglier

Le directeur de la battue au sanglier sera également sur le banc des accusés du tribunal correctionnel de Cahors, a précisé mardi le procureur.

Morgan Keane, 25 ans, de mère française et de père britannique, a été touché par le tir d'un chasseur le 2 décembre 2020, alors qu'il coupait du bois à une centaine de mètres de sa maison. Il se trouvait sur un terrain lui appartenant, à Calvignac, un village bâti sur un éperon rocheux qui domine le Lot.

Le chasseur a affirmé aux gendarmes qu'il avait pris le jeune homme pour un sanglier.

Les deux chasseurs comparaitront pour "homicide involontaire lors d'une action de chasse", ajoute le communiqué du procureur de la République Alexandre Rossi.

Les deux prévenus risquent jusqu'à "3 ans d'emprisonnement, 75.000 euros d'amende, l'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans ou encore le retrait de permis de chasse à titre définitif", précise le parquet.

"C'est bien que le procès ait lieu. Trois ans de prison pour avoir ôté une vie ? C'est pas beaucoup, a réagi la présidente de One Voice, Muriel Arnal. On espère que ce sera trois ans de prison ferme et une interdiction à vie de chasser".

"Le décès de Morgan Keane est un évènement extrêmement marquant, il a amplifié le mouvement de protestation. Il était chez lui, il ne demandait rien à personne. La chasse c'est le seul loisir qui met en péril la vie de ceux qui ne la pratiquent pas", s'indigne Muriel Arnal, soulignant l'inquiétude des promeneurs dans les forêts en période de chasse.

Emoi

Le chasseur, placé en garde à vue immédiatement après le drame, avait 33 ans, il était titulaire d'un permis de chasse en règle mais ne connaissait pas la zone où se déroulait la battue, étant originaire du département voisin de l'Aveyron.

La mort de Morgan Keane avait suscité un vif émoi dans la région, menant à la création du collectif Un jour un chasseur, qui propose notamment d'interdire la chasse le mercredi et le dimanche, et d'établir des "distances de protection autour des zones d'habitation qui soient égales à la portée maximale des armes".

Des propositions majoritairement rejetées par une mission du Sénat mi-septembre.

"On espère que le procès sera exemplaire avec une peine exemplaire" dont "l'interdiction du permis à vie", ont indiqué à l'AFP les membres du collectif Un jour un chasseur, composé d'amies de Morgan Keane.

Le collectif souhaite que "les victimes soient considérées" et aimerait qu'à l'issue du procès, des "espaces non chassés soient mis en place" autour des maisons des proches de la victime. "Pour qu'ils ne soient pas confrontés à la vue et au son de la chasse", expliquent ses membres.

Pour l'heure, le frère de Morgan Keane s'est constitué partie civile selon le parquet, ainsi que la fédération départementale des chasseurs du Lot.

Un jour un chasseur dénonce la constitution de partie civile des chasseurs: "Une battue, c'est quelque chose de collectif. Il devrait y avoir une responsabilité collective. C'est assez choquant qu'ils se placent comme victimes."

Pour le président de la Fédération des chasseurs du Lot, Michel Bouscary, il est "normal et logique" que le chasseur soit jugé et que la fédération "se constitue partie civile contre le chasseur, on ne peut pas cautionner ça".

"Il y a eu un accident mortel, il faut établir les responsabilités, laisser faire la justice. On a des règles de sécurité, ont-elles été respectées? On sera plus éclairés à l'issue du procès".

"L'issue est terrible. Un accident de chasse, c'est toujours un accident de trop, mais il faut aussi prendre en compte que depuis 20 ans, les accidents mortels de chasse ont diminué de 70% au niveau national", rappelle le chef de file des chasseurs du Lot, élu en avril 2022 et partisan des formations en sécurité pour les chasseurs.