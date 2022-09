Voici les criminels les plus recherchés dans l'Union européenne: cinquante nouveaux noms ajoutés à la liste, dont un Belge

Pour inviter les citoyens européens à consulter cette liste, publiée sur le site web "EU Most Wanted", le réseau ENFAST (European Network on Fugitive Active Search Teams) et Europol ont lancé une nouvelle campagne, mercredi à Bruxelles, intitulée "Game over: you could bring them down". Une fresque dévoilant un as de pique aux longs tentacules a été inaugurée sur la façade d'un bâtiment de la rue d'Arlon à Bruxelles. Les réseaux criminels sont comme des châteaux de cartes, est-elle censée dire, ils peuvent s'écrouler dès que l'un de ses membres tombe. Le réseau européen des équipes de recherche active de fugitifs (ENFAST) a lancé, début 2016, le site web "www.eumostwanted.eu", hébergé par Europol. Ce site répertorie les criminels les plus recherchés. Ils sont accusés ou condamnés pour avoir commis des crimes graves en Europe, tels que le meurtre, le vol à main armée ou encore les infractions de terrorisme. ENFAST et Europol demandent aux citoyens européens de consulter cette liste pour savoir s'ils reconnaissent l'un de ces fugitifs et, si c'est le cas, d'avertir les autorités policières.

Cinquante nouveaux profils de criminels en fuite ont été mis en ligne mercredi, essentiellement des individus appartenant à des groupes de crime organisé. Pour attirer l'attention du public sur ces noms et ces photos, ENFAST et Europol ont lancé une campagne. La collaboration des citoyens a déjà permis aux équipes FAST à travers l'Europe, dans le cadre de telles recherches, d'aboutir à l'arrestation de personnes dangereuses en fuite, selon Europol.