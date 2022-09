Le contenu de la lettre retrouvée au Berlaymont est inoffensif

La personne qui avait été en contact avec cette lettre ne doit donc plus rester en quarantaine. Selon un porte-parole des hommes du feu, le pli suspect a été repéré dans un local situé au treizième étage du bâtiment. C'est le niveau où officie la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le local a été bouclé et une partie de l'édifice a été évacuée. Les pompiers de Bruxelles sont arrivés sur les lieux. La Protection civile a aussi été sollicitée afin de récupérer l'enveloppe et de l'emporter pour analyse.