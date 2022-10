Perquisition mortelle à Merksem: les suspects qui planifiaient une possible attaque contre l'Etat restent en prison

La chambre du conseil d'Anvers a confirmé mardi les mandats d'arrêt d'Igor G. et Marc D. Ils ont été interpellés la semaine dernière lors de dix perquisitions dans le milieu de l'extrême droite, au cours desquelles une grande quantité d'armes et de munitions a été trouvée. Ils auraient voulu perpétrer une attaque contre le gouvernement, mais leurs avocats contestent cette version. "A la lecture du dossier, je ne trouve aucun élément qui prouverait qu'il était en train de préparer une attaque", estime Me Ergün Top, conseil d'Igor G. Marc D. conteste également, par la voix de son avocat Me Kris Luyckx, toutes les charges. "Un acte terroriste n'était absolument pas à l'ordre du jour. On a trouvé des armes mais le mobile idéologique est absent."

Igor G. et Marc D. sont des survivalistes. Ils se préparaient à la fin du monde en faisant des réserves de victuailles, d'armes et d'argent liquide. "Si on devait emprisonner toutes les personnes ayant ce genre d'opinion, il faudrait construire de nouvelles prisons", estime Me Luyckx.

"De telles opinions ne sont en effet pas illégales. Ils ont échangé des informations sur les endroits où acheter des appareils de chauffage au kérosène bon marché ou où entreposer le bois. C'est de cela qu'il s'agit. On n'a pas trouvé d'armes chez mon client", fait valoir Me Top qui fera probablement appel de la décision de la chambre du conseil.

Me Luyckx va s'entretenir avec son client pour décider d'un éventuel appel.

Mercredi passé, des enquêteurs ont perquisitionné dix adresses dans les communes de Merksem, Zandvliet, Anvers, Deurne, Berchem, Kasterlee et Gand. Six personnes ont été appréhendées dans le cadre de l'enquête en cours au parquet fédéral. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu créer une forme de rébellion armée contre les autorités, sans qu'un but concret ou un délai n'aient été déterminés, avait indiqué mercredi le parquet au sujet des personnes interpellées. Igor G. et Marc D. ont été mis sous mandat d'arrêt pour infraction à la loi sur les armes et préparatifs en vue de commettre une infraction à caractère terroriste.

Lors de la perquisition à Merksem, dans la Molenlei, les unités spéciales de la police fédérale sont entrées dans l'habitation de Yannick V., un homme de 36 ans, négociant en or et argent, mais aussi collectionneur d'objets militaires et tireur amateur à ses heures perdues. Des coups de feu ont éclaté et l'homme, blessé par des tirs, est décédé. Plus d'une centaine d'armes ont été trouvées à son domicile, ainsi qu'une grande quantité de munitions.

La famille de Yannick V. va porter plainte pour meurtre.