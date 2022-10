Mort de Dean (4 ans): aucun commentaire à la suite de la reconstitution dans l'enquête sur Dean Verberckmoes

Les avocats des suspects et des proches n'ont fait aucun commentaire en quittant les lieux. Le parquet général de Gand n'a pas donné de détails non plus, sur ordre du juge d'instruction. La reconstitution s'est déroulée à l'endroit où habitaient les suspects Dave de Kock, âgé de 35 ans, et sa petite amie néerlandaise Romy W., âgée de 25 ans, à Saint-Gilles-Waes. Dean Verbeckmoes avait déjà séjourné chez le couple par le passé. L'enfant aurait également logé une nuit là-bas le mercredi 12 janvier, date à laquelle lui et Dave de Kock ont été vus pour la dernière fois.

Le corps de Dean Verbeckmoes a été retrouvé le lundi 17 janvier à Neeltje Jans dans la province de Zélande, aux Pays-Bas. Dave de Kock avait été interpellé plus tôt dans la journée à Meerkerk dans la région d'Utrecht. Il avait franchi la frontière dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 janvier et déposé le corps de l'enfant à Neeltje Jans le samedi midi.

Sa petite amie a quant à elle été interpellée dans la nuit du 17 au 18 janvier lors d'une perquisition dans la propriété de Saint-Gilles-Waes pour soupçons de meurtre et d'enlèvement.

Les suspects ont livré des déclarations contradictoires aux enquêteurs. La jeune femme a déclaré au début de l'enquête que Dean avait été vu pour la dernière fois avec Dave De Kock et qu'elle n'avait rien à voir avec sa mort. L'avocat de Dave De Kock défend pour sa part que son client peut seulement être accusé de négligence coupable, et non d'enlèvement ou de meurtre.

Les deux suspects ont collaboré à la reconstitution, où ils ont rejoué leur propre rôle en présence du juge d'instruction et des experts judiciaires. La mère de Dean a pu y assister à distance.

La Peugeot 206 de Dave De Kock, à bord de laquelle il a transporté le petit garçon vers les Pays-Bas, était également à la reconstitution. La police néerlandaise avait lancé un appel pour obtenir des images de vidéosurveillance en janvier afin de savoir si l'enfant était encore vivant lorsqu'il se trouvait dans la voiture, mais les enquêteurs pensent désormais qu'il est décédé des suites de violences dans l'appartement de Saint-Gilles-Waes.

Romy W. et Dave De Kock sont en détention préventive depuis presque neuf mois. Ils ont réintégré leur prison au terme de la reconstitution.