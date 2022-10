Accueil Actu Faits divers Nouveau stratagème des trafiquants : des sachets de bonbons remplis de drogue atteignent des enfants La nouvelle technique, risquée pour les enfants, des trafiquants : un décès et un jeune dans un état végétatif. Ponciau Sébastien ©Michel Tonneau

De plus en plus de trafiquants de drogue écoulent leurs produits dans de faux emballages de sucreries. Ce qui n'est évidemment pas sans danger. Au Royaume-Uni, par exemple, au moins huit enfants ont déjà dû être emmenés à l'hôpital. Les trafiquants de drogue utilisent Instagram et Snapchat pour...