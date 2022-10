Un homme a fait plus de peur que de mal ce vendredi dans une poste de la ville de Zoug en Suisse. Il a menacé une employée en pointant un croissant qu'il tenait entre les mains, comme s'il avait un pistolet.

Un homme braque une poste en Suisse avec un masque de fantôme et un croissant

L'événement s'est produit vers 11h00 dans la ville de Zoug en Suisse annonce la police locale. L'homme portait en plus un masque de fantôme.

Le braqueur âgé de 42 ans et muni de son croissant, s'est dirigé vers une employée et a exigé qu'on lui remette de l'argent. Les gens sur place ont pris peur et ont alerté les forces de l'ordre.

Le forcené a été arrêté juste après devant l'office postal.