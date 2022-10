Accueil Actu Faits divers Les accidents de speed pedelecs, ces vélos électriques rapides, en forte hausse: "Ils roulent quasiment à la même vitesse que les voitures" L’explosion des ventes entraîne de facto une augmentation des chutes et des accidents. Yannick Natelhoff Journaliste

©Photo News

Les chiffres communiqués par Traxio donnent le tournis tant ils suivent une courbe ascendante bien plus impressionnante que les cols les plus pentus du Tour de France. Les speed pedelecs connaissent un véritable succès populaire ces derniers mois : rien que sur le mois de septembre, il s'est immatriculé 1 767 de ces engins électriques. Soit 748 de plus qu'en...