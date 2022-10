La réceptionniste d'un hôtel en Suisse brûlée au chalumeau, l'auteure arrêtée

La réceptionniste d'un hôtel lausannois a été aspergée de liquide inflammable avant d'être brûlée avec un chalumeau. L'auteure de l'attaque, une Allemande de 44 ans, a été arrêtée peu après. L'agression s'est produite dans un hôtel proche du pont Bessières, près du centre historique de Lausanne. La réceptionniste, une Estonienne de 38 ans, a été grièvement brûlée au visage. Elle a été conduite dans un état grave à l'hôpital. Ses jours sont en danger, a indiqué la police lausannoise.

L'auteure des faits a été interpellée quelques minutes plus tard au centre-ville. Elle était en possession du matériel ayant servi à commettre son acte, a précisé la police. Une enquête est en cours pour déterminer le déroulement et les causes de l'agression.

Selon des témoignages, l'auteure de l'attaque avait été éconduite de l'hôtel la veille et avait proféré des menaces. L'Allemande s'était déjà introduite en douce dans l'établissement.

"Elle entre par une porte de secours, traine dans les étages, dort parfois dans une cage d'escalier, voire débarque au petit-déjeuner", a expliqué à Keystone-ATS Eric Fassbind, le directeur de l'hôtel. "Et pas que chez nous", a-t-il ajouté.

Mardi, le personnel l'avait attrapée et sortie de l'établissement. Le ton était alors monté. Le personnel avait pris une photo de la quadragénaire, qui a été remise mercredi à la police.