Deux Belges de 24 et 25 ans ont été mortellement fauchées par un conducteur au sud de Rome le weekend dernier alors qu’elle venaient en aide à trois victimes d’un accident de la route.

Le chauffard qui a tué deux Belges en Italie conduisait sous influence d’alcool et de drogues

Francesco M, le chauffard italien qui a ôté la vie aux deux copines belges Jessy Dewildeman (24 ans) et Wibe Bijls (25 ans) à proximité de Rome samedi soir conduisait sous influence d'alcool et de drogue. L'homme âgé de 53 ans ne disposait pas de permis de conduire, selon les autorités italiennes.

Samedi, les deux amies originaires de Flandre occidentale ont visité la ville de Frosinone, au sud de Rome, connue pour ses ruines et son amphithéâtre. Sur le retour vers leur hôtel situé dans la capitale, elles ont été témoins d’un accident de la route et se sont arrêtées pour venir en aide aux trois victimes. C’est alors qu’un individu à bord d’une Smart est arrivé à vive allure et les a percutées, les tuant sur le coup.

Le conducteur a commis un délit de fuite mais a pu être identifié par les images de la dashcam d'un taxi. Une enquête a été ouverte par la police italienne. "Il faisait sombre, je ne les avais pas vues", a-t-il déclaré lors de son audition selon les médias locaux.

L’homme était bien connu des services de police. Il avait déjà été condamné pour des faits de vols et son permis lui avait été retiré en mai dernier après avoir été contrôlé en état d’ivresse. Lors du drame survenu le weekend dernier, il était à bord du véhicule de sa mère décédée. La police soupçonne un autre individu de l’avoir aider lors de sa fuite. Ce second individu est activement recherché.

Francesco M. encourt désormais une peine pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison.

Les réactions à cette tragédie ont afflué en Belgique. Au Casa Mundo, restaurant dans lequel travaillait Wibe Bijls, la jeune femme est décrite comme "souriante et l'amie de tout le monde". L'une de ses sœurs a également partagé toute sa tristesse: "Quand vous pensez que le pire est déjà arrivé, il vous arrive ceci". Leur père est en effet décédé récemment, lui aussi d'un accident de la route.