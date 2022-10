Une femme de 86 ans retrouvée morte dans son jardin: "Elle a été violemment tuée"

Dimanche dernier, le corps d'une femme de 86 ans a été retrouvé dans le jardin de son domicile à Zoersel. Veuve, c'est un membre de sa famille qui a fait la triste découverte. Les secours ont été appelés sur place pour constater le décès mais la police s'est également rendue sur les lieux car selon les premières observations il s'agissait d'une mort suspecte. Une enquête a dès lors été ouverte.

Le porte-parole Kristof Aerts du parquet d'Anvers a confirmé aujourd'hui qu'il s'agissait bien d'un meurtre : "L'autopsie a maintenant montré que la femme a été violemment tuée. L'enquête se poursuit sous la direction du juge d'instruction par la Police judiciaire fédérale (FGP) d'Anvers." Les forces de l'ordre et la police scientifique ont mené ce jeudi après-midi une fouille minutieuse du jardin. Si la famille ne s'est pas exprimée sur le sujet, la députée Katrien Schryvers (CD&V) s'est elle dit très attristée. "J'ai rendu visite à cette dame et à son mari en tant qu'échevin de l'époque à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. Je me souviens d'eux comme de gens très ordinaires et très cordiaux. Une femme si gentille qui est tuée un dimanche matin ? Espérons que ce drame soit éclairci bientôt", a-t-elle déclaré à nos confrères du Laatste Nieuws.