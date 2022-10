L'avocat des parents de Natacha de Crombrugghe réagit: "Quoi qu'il en soit, il resterait toujours une part de mystère, de doute"

Ce 21 septembre, la dépouille de Natacha de Crombrugghe a été découverte par hasard au bord du Rio Colca par des pêcheurs. Des tests ADN ont confirmé qu'il s'agissait bien de la jeune Bruxelloise, portée disparue depuis le 24 janvier alors qu'elle réalisait seule un voyage au Pérou. Jusque-là, les circonstances de sa mort restaient encore floues. Des premiers tests avaient révélé qu'elle serait décédée suite à un violent coup à la tête. Ce jeudi, selon le journal péruvien La República, la police nationale péruvienne a affirmé que Natacha serait morte à la suite d'un accident. De fait, les fractures présentes sur ses os auraient été causées par la force de la rivière dans laquelle elle est tombée. Le corps de la Belge aurait été traîné sur environ trois kilomètres jusqu'à ce qu'il se coince entre des rochers.

En fin d'après-midi, les parents de Natacha de Crombrugghe, ont tenu à recadrer les choses: ils n'ont toujours pas reçu les conclusions de la police concernant le décès de leur fille, démentant ainsi la publication du journal péruvien La República. "Il ne faut pas croire ce que dit la presse et vérifier ses sources", ont-ils commenté laconiquement.

Contacté par nos soins, le parquet fédéral indique n'avoir reçu, lui non plus, aucune information officielle ni même officieuse quand au contenu de ce rapport et juge donc prématuré toute conclusion menant à la thèse de l'accident.

Pour les parents, c'est clair, il reste une part de doute sur les causes de la mort de leur fille.

Des doutes que partageait déjà leur avocat Jean-Pierre Buyle, contacté par nos soins dans l'après-midi, avant la mise au point des parents.

"Si le rapport de police devait confirmer la thèse accidentelle, ce serait la fin duscenario. Le dossier d'enquête serait alors bel et bien clôturé, sauf si, à l'avenir, de nouveaux indices sous-tendant un autre hypothèse que celle de l'accident, devait émerger spontanément", réagit l'avocat des parents, Jean-Pierre Buyle. "Mais, quoi qu'il en soit, ilresterait toujours une part de mystère, de doute. Il resterait une incertitude quand à l'origine du coup sur la tête, par exemple, alors que la piste criminelle a longtemps été aussi considérée (NdlR. Notamment celles du meurtre ou du rapt qui permettait d'imaginer que Natacha pourrait encore être en vie).Dans cette affaire, tout restera hypothèses. Et, aujourd'hui, il est vrai que l'hypothèse la plus probable est celle de l'accident mortel mais les autres ne peuvent pas être complètement remballées. Ce n'est en tout cas pas le premier accident dans les environs. Les chemins sont ardus et pénibles. Il faut descendre durant trois-quatre heures avant d'atteindre la rivière et puis la longer. Mais la configuration géologique de la région fait qu'à cause de rochers, les randonneurs doivent s'en écarter, remonter puis redescendre pour à nouveau rejoindre la rivière. Parfois, certains prennent le risque de continuer à longer malgré les dossiers glissants."

La dépouille de la jeune femme sera très prochainement remise à ses parents sur place pour être incinérée et ensuite rapatriée vers la Belgique. Les parents de Natacha ont entre-temps remis aux trois pêcheurs qui ont découvert le corps la récompense de 15 000 $ (15 490 €) promise à tout qui pourrait fournir des informations sur l’affaire.

"Durant tous ces mois, les autorités péruviennes et belges auront fait un travail remarquable et sensible", poursuit l'avocat. J'ai moi-même félicité le procureur fédéral. Les parents, qui jusqu'au bout auront été courageux, lucides et dignes, ont pu rencontrer Sophie Wilmès (NdlR à l'époque, Ministre des Affaires étrangères). Avec compassion et professionnalisme, elle nous a bien expliqué ce qu'elle allait faire pour nous aider, faciliter les contacts internationaux par exemple, et ce qu'elle ne pouvait pas faire."

Lors de sa disparition, Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3 000 mètres d’altitude dans les Andes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05 h 00, pour aller contempler le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde.