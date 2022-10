Accueil Actu Faits divers Pourquoi la Belgique est devenue une plaque tournante du trafic d’œuvres d’art Il n’y a plus d’enquêteur affecté à cette problématique au sein de la police fédérale. A. F.

Le trafic d'œuvres d'art a le vent en poupe en Belgique et pour cause, il n'y a plus d'enquêteur affecté à cette problématique au sein de la police fédérale. "Les activités de la Cellule Art&Antiquités ont été stoppées au 1er janvier 2022, suite au départ à la retraite de l'enquêteur principal. Ses collaborateurs ont alors été réaffectés à d'autres tâches", a expliqué la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) Bénédicte Linard après une question du député Jean-Luc Crucke. Le député libéral pointe du doigt un manque de volonté politique. "La décision de démanteler cette...