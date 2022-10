Accueil Actu Faits divers Préavis de grève à Bruxelles, des actions en Wallonie: "Les pompiers sont à bout . Certains viennent la peur au ventre. Ça finira par exploser !” Manque de moyens, de personnel, casernes en sale état, agressions, guet-apens, stress post-traumatiques, démissions... Sébastien Ponciau ©EdA Mathieu GOLINVAUX

Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) de la région de Bruxelles-capitale n'en pleut plus. Un préavis de grève prendra cours le 25 octobre et une assemblée générale du personnel est convoquée le lendemain. "La situation est explosive au sein du personnel, qui est sur les genoux", résume Eric Labourdette, président du syndicat SLFP pour les pompiers de Bruxelles. "Les événements de ces dernières années (attentats, coronavirus, inondations, etc.) ont provoqué des traumatismes...