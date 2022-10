Rachid N. serait le complice de Dahbia B., l’assassin de Lola

Dans l’affaire Lola qui secoue la France, il y a ce Rachid N., mis en examen pour recel de cadavre et placé sous contrôle judiciaire. C’est lui qui a été récupérer, au volant de sa Dacia, la principale suspecte Dahbia B. qui était chez sa sœur dans le 19e arrondissement parisien, là ou a eu lieu le crime. Elle l’attendait, vendredi dernier, avec ses valises et la malle contenant Lola, 12 ans. L’homme l’a ensuite ramenée chez lui à Asnières-sur-Seine où elle est restée plusieurs heures en sa compagnie.

Selon les informations d'Europe 1, l'homme est chauffeur VTC. Il est présenté par les policiers comme une "connaissance" de la suspecte. C'est lui qui est au volant de la Dacia qui vient chercher la mise en cause au domicile de sa sœur dans le 19e arrondissement de Paris, lieu de la scène de crime, vendredi à 18 h 03.

Lors de sa garde à vue, il affirme que Dahbia B. lui a dit s’être disputée avec sa sœur. Elle s’est lavée et s’est changée chez lui.

Pendant la soirée, son patron l’appelle à deux reprises : la femme qu’il avait prise lors de sa dernière course était recherchée par la police.

Lors de la perquisition au domicile de Rachid N., les policiers retrouvent des vêtements de Dahbia B. et des traces de sang sont dans sa salle de bain. Il dit aux policiers que Dahbia B. a voulu rentrer chez elle et qu’il a commandé un VTC pour la ramener chez sa sœur. Il est alors 22 h 30.

Rachid N. semblait être un homme sans histoire, selon son voisinage. Ce chauffeur VTC de 43 ans n’avait que peu d’interactions avec les autres habitants.

Dahbia B. a été mise en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineure de moins de 15 ans et incarcérée. Elle n'a, jusqu'ici, montré aucun signe d'empathie : "Cela ne me fait ni chaud ni froid", a-t-elle déclaré.

Pourtant, les détails sordides de sa mort ont petit à petit fait surface dans les médias, révélant l’étendue de l’horreur.