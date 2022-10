Le ministère public requiert une peine de 27 ans à l'encontre de Kenan Bulut

L'accusé, âgé aujourd'hui de 57 ans, risque en théorie la perpétuité mais la procureure générale a immédiatement indiqué qu'elle ne requerrait pas dans ce sens. "Le droit pénal n'est pas un modèle informatique, et heureusement", a souligné Fien Maddens, car en dépit de la qualification d'assassinat retenue, on ignore toujours les circonstances exactes de la mort de la jeune femme de 26 ans.

Le ministère public n'a toutefois vu aucune circonstance atténuante dans l'attitude de l'accusé. "Monsieur Kenan Bulut nie. Je trouve cela grave. Monsieur Bulut aurait pu avouer, il a eu l'occasion de dire ce qu'il s'était passé ici lors de l'audience." Selon la procureure générale, il n'y a donc aucun sentiment de culpabilité dans le chef de l'intéressé.

Le casier judiciaire de l'accusé ne plaide pas non plus en sa faveur. En 1991, il a été condamné à trois ans de prison aux Pays-Bas pour sa participation à un vol à main armée. Il a également écopé de plusieurs condamnations pour conduite sous influence. L'accusé a par ailleurs reconnu avoir mis sur pied plusieurs plantations de cannabis et avoir exploité une maison de jeux clandestine. Le ministère public a cependant vu dans l'absence de condamnations lourdes une circonstance atténuante possible.

Dans son réquisitoire, le parquet a néanmoins tenu compte de l'humanité dont l'accusé a fait preuve envers les deux enfants de la victime restés en Bulgarie. L'homme a en effet envoyé pendant longtemps de l'argent à sa belle-famille. "On ne peut pas lui reprocher de les avoir abandonnés complètement. Il y avait sans doute beaucoup d'opportunisme dans son chef pour faire taire les accusations de la famille. Mais je pense tout de même qu'il aime son fils, Kenan Junior. Vous jugerez si cela constitue une circonstance atténuante."

Le président de la cour Willem De Pauw a noté pour sa part qu'un débat sur le délai raisonnable était nécessaire dans cette affaire, rejoint en cela par la défense qui a réclamé un arrêt nuancé. Me Sevda Karsikaya avait d'ailleurs plaidé l'acquittement jeudi pour son client tandis que son confrère Me Luc Walleyn a encore tenté vendredi d'adoucir la peine "d'un homme qui s'est toujours dit innocent".

La cour et le jury se sont retirés à 11h30 pour délibérer sur la peine.