Drogue: des déchets sauvages à nouveau retrouvés dans la région de Turnhout

Il s'agit du 3e dépôt sauvage de ce type en une semaine dans cette région. La police et le parquet demandent de se tenir à l'écart des déchets en cas de pareille découverte. Un habitant de la Dombergstraat à Turnhout est tombé sur des déchets chimiques entreposés devant chez lui. Il y avait cinq fûts. "Les responsables de ce dépôt clandestin ne se sont probablement pas rendu compte qu'ils étaient devant une maison", suppose le parquet. La police, les pompiers et la Protection civile sont arrivés sur place pour sécuriser les lieux et évacuer les déchets.

Plus tôt dans la semaine, d'autres déchets chimiques, probablement aussi issus d'un labo de drogues, ont été abandonnés dans la zone naturelle de Ginnekenshoek et au Vogelenzang, situés tous deux sur le territoire de la commune voisine de Turnhout, Beerse.

"Les déchets chimiques sont dangereux", avertit le parquet samedi. "Evitez tout contact et gardez vos distances. Avec la météo clémente, les promeneurs, cyclistes et mouvements de jeunesse sont nombreux à se balader dans la nature. Soyez prudents."

Toute personne pensant avoir mis la main sur des déchets chimiques à l'abandon est invitée à signaler le lieu de sa découverte à la police. Cela peut se faire de façon anonyme via le site internet www.drugsplantageontdekt.be, mis en ligne par la police fédérale anversoise, le parquet d'Anvers et la province. C'est également sur ce site que les labos de drogue et les plantations de cannabis peuvent être dénoncées.