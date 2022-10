Un motard décède après avoir percuté une façade à Hoogstraten

Pour une raison encore inconnue, l'homme est sorti de la route dans un virage et a percuté la façade d'une maison. L'accident a eu lieu vers 02h20 du matin. La victime est décédée sur place. Son véhicule a terminé sa course contre deux voitures garées plus loin.

Un expert en circulation a été dépêché sur place pour enquêter sur les circonstances exactes de l'accident.