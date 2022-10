Attentats de janvier 2015 à Paris: pourvoi en cassation d'Ali Riza Polat, condamné à la perpétuité

"Il s'est pourvu en cassation", ont indiqué à l'AFP MMe Moad Nefati et Rachid Madid.

Le 20 octobre, au terme de six semaines d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris statuant en appel avait condamné le Franco-Turc de 37 ans à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt ans.

Elle l'a reconnu coupable de complicité pour les dix-sept assassinats perpétrés par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly entre les 7 et 9 janvier 2015 à la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et à l'Hyper Cacher.

"Pour la cour, il ne fait aucun doute (...) qu'Ali Riza Polat s'est bien rendu coupable, (...) en toute connaissance de cause, de complicité des actes de terrorisme commis de façon concertée par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, en apportant à ce dernier une aide permanente dans la préparation de ses actes et dans la réunion des moyens pour les commettre", ont motivé les juges.

En première instance, en décembre 2020, la cour n'avait pas suivi les réquisitions du parquet et prononcé une peine de trente ans de réclusion à l'encontre d'Ali Riza Polat. Ce dernier, qui a toujours clamé qu'il n'était "pas un terroriste", avait fait appel.

Rejugé au côté d'Ali Riza Polat et condamné à treize ans de réclusion, dont deux tiers de sûreté, pour avoir fourni des armes à Amedy Coulibaly, Amar Ramdani n'a pas formé de pourvoi en cassation. L'accusation avait requis vingt ans de prison à son encontre.